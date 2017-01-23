Ördek avında akıntıya kapılan genç boğuldu

MUĞLA'nın Köyceğiz İlçesi'nde, avladığı ördeği almak isterken akıntıya kapılan 18 yaşındaki Yasin Dağ boğuldu.Olay, bugün saat 13.00 sıralarında Hamitköy Mahallesi Namnam Çayı kenarında meydana geldi. Yasin Dağ ve arkadaşı Cengiz Yerli, ördek avlamak için Namnam çayı kenarına gitti. Dağ, vurduğu ördeğin suya düşmesi üzerine almak için suya girdi. Dağ'ın akıntıya kapıldığını fark eden Yerli, arkadaşını kurtarmak için suya girdi. Dağ'ı kurtaramayacağını anlayan Yerli, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve Dalgıç polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren aramanın ardından dalgıçlar talihsiz genci bularak sudan çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Dağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Dağ'ın cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.Urfa nüfusuna kayıtlı olan Dağ'ın tarım işçisi olarak geldiği Köyceğiz'de çalıştığı ve bugün üç arkadaşı ile birlikte ava çıktıkları öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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