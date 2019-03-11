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Opera sanatçısı, intihar etti

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, () - ANTALYA Devlet Opera ve Balesi (DOB) sanatçısı Hakan H., evindeki tüp gazı açık bırakarak yaşamına son verdi. Hakan H.'nin olaydan dakikalar önce sosyal medya hesabından 'Bu gezegende iyi yaşayın' paylaşımı...

Opera sanatçısı, intihar etti

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, () - ANTALYA Devlet Opera ve Balesi (DOB) sanatçısı Hakan H., evindeki tüp gazı açık bırakarak yaşamına son verdi. Hakan H.'nin olaydan dakikalar önce sosyal medya hesabından 'Bu gezegende iyi yaşayın' paylaşımı yapması dikketi çekti.
Olay, Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi'nde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Antalya DOB sanatçısı Hakan H.'den uzun süre haber alamayan arkadaşları, dün gece kontrol etmek için sanatçının evine geldi. Kapıyı uzun süre çalan arkadaşları, Hakan H.'den haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Hakan H.'nin yalnız yaşadığı eve gelen polis ekipleri, evden yoğun şekilde gaz kokusu geldiğini fark etti. Bunun üzerine olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri kapıyı açtı. Gaz kokusuna karşı önlem alarak eve giren polis ekipleri, Hakan H.'yi  hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hakan H.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIM YAPTI
Polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinden sonra Hakan H.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Hakan H.'nin , evinin önünde uzun süre gözyaşı döken sanatçı arkadaşları, bugün oyun için provalarının olduğunu söyledi.
Hakan H.'nin olaydan dakikalar önce sosyal medya hesabından, 'Bu gezegende iyi yaşayın' yazarak paylaşım yaptığı görüldü.

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