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Önünü kestikleri otobüsteki kadını kaçırdılar

AKSARAY'da, bir yolcu otobüsü kimliğ belirsiz kişiler tarafından yolu kesilerek durdurulup, yolcu Kadriye S., zorla araçtan indirilerek kaçırıldı.

Önünü kestikleri otobüsteki kadını kaçırdılar
AKSARAY'da, bir yolcu otobüsü kimliğ belirsiz kişiler tarafından yolu kesilerek durdurulup, yolcu Kadriye S., zorla araçtan indirilerek kaçırıldı. Polis, şüphelilerin otomobilini kovalamaca sonucu durdurup, Kadriye S.'yi kurtardı, zanlıları gözaltına aldı.

Olay, kent merkezi girişinde meydana geldi. Ankara'dan Mersin yönüne giden yolcu otobüsünün 06 BFJ 470 plakalı otomobil ile yolu kesildi. Otomobilden inen kişiler otobüse binerek, akrabası olduğunu öne sürdükleri Kadriye S.'yi, direnmesine ve yolcuların engel olmaya çalışmasına rağmen araçtan indirdi. Genç kadını saçlarından tutup, yerde sürükleyen kişiler, zorla otomobile bindirdi. İhbar üzerine harekete geçen polisler, aracı kısa süreli kovalamaca sonunda durdurup, Kadriye S.'yi kurtardı, zanlıları gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, genç kadının otobüsten indirilme anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olayla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından genç kadının kurtarıldığını, şüphelilerin yakalandığını, araca el konulduğunu açıklamasında bulundu.


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