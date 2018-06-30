Önündeki TIR’a çarpan TIR’ın kabini koptu: 2 yaralı

KARABÜK’ün Eskipazar ilçesinde, önünde ilerleyen TIR'a, sonra da bariyerlere çarpan TIR'ın kopan kabini refüje düştü. Kazada 2 sürücü de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde D-755 Karayolu Aslanlar mevkiinde meydana geldi. Karabük istikametine giden Remzi Küçükzoroğlu idaresindeki 34 EM 0664 plakalı TIR, önünde ilerlemekte olan Nazım Ünal idaresindeki 43 UL 683 plakalı TIR'a ardından da bariyerlere çarptı. TIR’ın kabini koparak refüje düştü. Kabinden çıkan Küçükzoroğlu ile diğer TIR’ın sürücüsü Ünal yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskipazar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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