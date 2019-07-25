Önlem almadan cam silen kadınlar korkuttu

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 6 katlı bir binanın 4'üncü ve 5'inci katlarında güvenlik önlemi almadan pencereye çıkarak, cam silen kadınlar, görenlerin yüreklerini ağzına getirdi.Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan 6 katlı apartmanın yaklaşık 20 metre yükseklikteki 4’üncü ve 5’inci katlarında 2 kadın, güvenlik önlemi almadan cam sildi. Pencerelerin dışına çıkan ve bir elleriyle tutunup, diğeriyle cam silen kadınları görenler korku dolu anlar yaşadı.Yaklaşık 15 dakika boyunca süren temizliğin ardından kadınlar pencerelerden indi.

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