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Önlem almadan cam silen kadınlar korkuttu

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 6 katlı bir binanın 4'üncü ve 5'inci katlarında güvenlik önlemi almadan pencereye çıkarak, cam silen kadınlar, görenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan 6 katlı apartmanın...

Önlem almadan cam silen kadınlar korkuttu
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 6 katlı bir binanın 4'üncü ve 5'inci katlarında güvenlik önlemi almadan pencereye çıkarak, cam silen kadınlar, görenlerin yüreklerini ağzına getirdi.
Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan 6 katlı apartmanın yaklaşık 20 metre yükseklikteki 4’üncü ve 5’inci katlarında 2 kadın, güvenlik önlemi almadan cam sildi. Pencerelerin dışına çıkan ve bir elleriyle tutunup, diğeriyle cam silen kadınları görenler korku dolu anlar yaşadı.
Yaklaşık 15 dakika boyunca süren temizliğin ardından kadınlar pencerelerden indi. 

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