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Önce yayaya sonra binaya çarptı

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, karşı yönden gelen motosiklete çarpmamak için manevra yapan sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, önce yayaya ardından evin giriş kapısına çarparak durabildi. Kaza, saat 17.00 sıralarında Akarca Mahallesi...

Önce yayaya sonra binaya çarptı
ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, karşı yönden gelen motosiklete çarpmamak için manevra yapan sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, önce yayaya ardından evin giriş kapısına çarparak durabildi.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Akarca Mahallesi Suyabalan Sokak üzerinde meydana geldi. Hanife Ç.(35) yönetimindeki 67 ZC 842 plakalı otomobil, karşı yönden gelen motosiklete çarpmamak için aracı sola yöneltti. Kontrolden çıkan otomobil önce yolda yürüyen Fatma T.’ye (55) ardından da evin giriş kapısına çarparak durabildi. Kazada yaralanan Fatma T., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından özel hastaneye kaldırıldı. Kaza anında binanın girişinde duran yaşlı kadın ise şoka girdi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaşlı kadın daha sonra yakınları ve komşuları tarafından evine götürüldü. Kazayı anlatan Hanife Ç. "Karşıma motosiklet çıktı. Birden toparlayamadım." dedi.
Kazada yaralanan Fatma T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hanife Ç., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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