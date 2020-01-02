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Önce park halindeki otomobile sonra kaldırıma çarptı
AFYONKARAHİSAR'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce park halindeki otomobile ardından kaldırımdaki ağaca çarptı. Kaza anı, mobese kamerasınca anbean kaydedildi. Afyonkarahisar'da, aralık ayında meydana gelen kazanın...
GÜVENLİK 02.01.2020, 17:04
AFYONKARAHİSAR'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce park halindeki otomobile ardından kaldırımdaki ağaca çarptı. Kaza anı, mobese kamerasınca anbean kaydedildi.
Afyonkarahisar'da, aralık ayında meydana gelen kazanın mobese kamerası görüntüleri, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Görüntülere göre, caddede giden sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce yolun sağ tarafında park halindeki otomobile ardından sol tarafta kaldırımdaki ağaca çarparak, durdu. Kazada yaralanan olmadı.
Afyonkarahisar'da, aralık ayında meydana gelen kazanın mobese kamerası görüntüleri, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Görüntülere göre, caddede giden sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce yolun sağ tarafında park halindeki otomobile ardından sol tarafta kaldırımdaki ağaca çarparak, durdu. Kazada yaralanan olmadı.
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