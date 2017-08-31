Önce otomobille ezmiş sonra pompalı tüfekle vurmuşlar

Ali AKSOYER/İSTANBUL() KARTAL'da hurdacılık yapan Kenan Cevizli(35), önce otomobille ezildi, daha sonra üzerine pompalı tüfekle öldürüldü. Polis olayla ilgili Kenan Cevizli'nin kayınpederi ile oğlu ve damatlarını gözaltına aldı. Cinayetin Kenan Cevizli'nin eşinin kavga ederek baba evine dönmesi üzerine çıkan tartışmadan kaynaklandığı tespit edildi. Pompalı tüfekle ateş açan kayıppeder Bülent G.(58) ile eniştesine otomobille çarpan Sait G.(34) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNCE OTOMOBİLLE EZDİLER SONRA POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRMÜŞLER Kartal, Yunus Emre mahallesi, Karaca sokak üzerinde 29 Ağustos 2017 tarihinde saat 17.20 sıralarında meydana gelen olayda hurdacılık yapan Kenan Cevizli'ye yolda yürürken bir otomobil çarptı. Yere yığılan Kenan Cevizli'ye aynı otomobilden inen bir kişi pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken hastaneye kaldırılan Kenan Cevizli hayatını kaybetti.

KAYINPEDER OĞLU VE DAMATLAR GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada Kenan Cevizli'nin bir süre önce eşiyle tartıştığını 10 gün önce eşinin evi terk ederek baba evine döndüğünü tespit etti. Kenan Cevizli'nin bu nedenle eşinin ailesiyle kavgalı olduğu öğrenildi. Bu gelişme üzerine Kenan Cevizli'nin kayınpederi Bülent G. ile onun oğlu Sait G. ile damatları C.E.(30)ve O.D.(27) gözaltına alındı.

OĞLU EZMİŞ BABA VURMUŞ

Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada Sait G.'nin kullandığı otomobille Kenan Cevizli'ye çarptığı, Bülent G.'nin ise pompalı tüfekle ona ateş ettiği tespit edildi. Bu sırada diğer damatlar C.E. ve O.D.'nin başka bir araçla onları takip ettiği belirlendi. Yapılan soruşturma sırasında ise bir vatandaşların kargaşayı görerek olay sırasında cep telefonuyla olayı görüntülediği ortaya çıktı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler Bülent G. ve Sait G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla bir ilgilerinin bulunmadığını söyleyen damatlar C.E. ve O.D. savcılıktaki sorgularanın ardından serbest bırakıldı.

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