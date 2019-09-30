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Önce önündeki otomobile, ardından aydınlatma direğine çarptı
BOLU'da, D-100 Karayolunda kontrolden çıkarak önce önündeki otomobile ardından aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü İbrahim Taner (25) yaralandı. Kaza, saat 21.00 sıralarında D-100 Karayolu Paşaköy mevkisinde meydana geldi....
GÜVENLİK 30.09.2019, 21:42
BOLU'da, D-100 Karayolunda kontrolden çıkarak önce önündeki otomobile ardından aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü İbrahim Taner (25) yaralandı.
Kaza, saat 21.00 sıralarında D-100 Karayolu Paşaköy mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden İbrahim Taner yönetimindeki 14 BY 302 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Tayfun Türk'ün (20) kullandığı 81 BU 023 plakalı otomobile çarpıp kontrolden çıktı. Taner'in otomobili daha sonra savrularak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü İbrahim Taner yaralandı. Taner, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından D-100 Karayolunun Ankara yönünde ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normal akışına döndü.
Kaza, saat 21.00 sıralarında D-100 Karayolu Paşaköy mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden İbrahim Taner yönetimindeki 14 BY 302 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Tayfun Türk'ün (20) kullandığı 81 BU 023 plakalı otomobile çarpıp kontrolden çıktı. Taner'in otomobili daha sonra savrularak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü İbrahim Taner yaralandı. Taner, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından D-100 Karayolunun Ankara yönünde ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normal akışına döndü.
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