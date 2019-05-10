Önce kamyonet, ardından otomobilin çarptığı gece bekçisi, öldü

ANTALYA'da kullandığı motosikletle gece bekçiliği yaptığı iş yerinden evine giderken önce kamyonetin, ardından da otomobilin çarptığı Kazım Bağatur (54), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün gece Döşemealtı ilçesi Kırkgöz Caddesi'nde meydana geldi. Gece bekçiliği yaptığı iş yerinden evine gitmek üzere, motosikletiyle ara sokaktan caddeye çıkan Kazım Bağatur'a, Ahmet Çifteci yönetimindeki 03 DV 931 plakalı kamyonet çarptı. Yaralanan Bağatur'a bu kez Ömer Can Özcan yönetimindeki 32 FJ 275 plakalı otomobil çarptı. Bağatur, otomobilin altında bir süre sürüklendi. Otomobil sürücüsünün ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekibi yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Kazım Bağatur'a müdahale etti. Ancak Bağatur, tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Jandarma, kaza sonrası sürücüler Ahmet Çifteci ve Ömer Can Özcan'ı gözaltına aldı. Kazım Bağatur'un cenazesi ise Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Bağatur'un cenazesi, otopsinin ardından Döşemealtı ilçesi Kovanlık Mahallesi'nde toprağa verilecek.



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