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Önce kameraya sonra polise yakalandılar

ADANA’da bir gecede 3 araçtan hırsızlık yapan Abdullah A. ile arkadaşı Mahmut I., önce güvenlik kameralarına ardından polise yakalandı. 24 Şubat'ta Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi Çukurova Caddesi üzerinde Uğur Keskin'e (48)...

Önce kameraya sonra polise yakalandılar
ADANA’da bir gecede 3 araçtan hırsızlık yapan Abdullah A. ile arkadaşı Mahmut I., önce güvenlik kameralarına ardından polise yakalandı.
24 Şubat'ta Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi Çukurova Caddesi üzerinde Uğur Keskin'e (48) ait olan 01 AHP 78 plakalı minibüsten akü ve takograf çalındı. Minibüsün hemen arkasına park edilen ve Enver Polat’a (52) ait olan ve yolcu kapısı açık unutulan 01 EOJ 84 plakalı otomobilden ise teyp ve müzik setine ait 4 hoparlör; Mikayil Ergüden’e (44) ait 47 DC 445 plakalı otomobilden de hırsızlık yapıldı. Araç sahiplerinin sabah hırsızlığı farkedip şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatan polis, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarından hırsızlığı Abdullah A. ve Mahmut I.'nın yaptığını belirledi. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarından 2 hırsızın, çaldıkları malzemeleri de yakındaki bir mezarlıkta paylaştığını tespit etti. Şüphelilerin evlerinde yakalayan polis, gözaltına aldı. Şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

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