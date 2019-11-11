Son Dakika
Önce aracından attığı kağıtta, sonra evinde esrar ele geçirildi
EDİRNE'de polis tarafından durdurulan aracından attığı kağıttan 3,42 gram esrar çıkan M.Ö.'nün evinde de 1 kilo 464 gram esrar ve 48,86 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken, gözaltına alınan M.Ö., çıkarıldığı...
GÜVENLİK 11.11.2019, 18:07
EDİRNE'de polis tarafından durdurulan aracından attığı kağıttan 3,42 gram esrar çıkan M.Ö.'nün evinde de 1 kilo 464 gram esrar ve 48,86 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken, gözaltına alınan M.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları aracından atılan kağıt parçasında 3,42 gram esrar buldu. Araçta bulunan M.Ö., polise uyuşturucunun kendisine ait olduğunu ve evinde bir miktar daha uyuşturucu bulunduğunu söyledi. M.Ö., gözaltına alınırken, polis, evde yaptığı aramada 1 kilo 364 gram esrar ve 48,86 gram hintkeneviri tohumu ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları aracından atılan kağıt parçasında 3,42 gram esrar buldu. Araçta bulunan M.Ö., polise uyuşturucunun kendisine ait olduğunu ve evinde bir miktar daha uyuşturucu bulunduğunu söyledi. M.Ö., gözaltına alınırken, polis, evde yaptığı aramada 1 kilo 364 gram esrar ve 48,86 gram hintkeneviri tohumu ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.
19°
kapalı
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 11 Kasım 2019
|İmsak
|06:13
|Güneş
|07:40
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:31
|Akşam
|17:56
|Yatsı
|19:18
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|11
|21
|2. Fenerbahçe
|11
|20
|3. Trabzonspor
|11
|19
|4. Alanyaspor
|11
|19
|5. Başakşehir
|11
|19
|6. Galatasaray
|11
|19
|7. Malatyaspor
|11
|18
|8. Beşiktaş
|11
|18
|9. Gaziantep FK
|11
|15
|10. Çaykur Rizespor
|11
|14
|11. Göztepe
|11
|13
|12. Konyaspor
|11
|13
|13. Kasımpaşa
|11
|12
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Antalyaspor
|11
|11
|16. Gençlerbirliği
|11
|10
|17. Ankaragücü
|11
|9
|18. Kayserispor
|11
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|11
|21
|2. Fatih Karagümrük
|11
|19
|3. Ümraniye
|11
|18
|4. Balıkesirspor
|11
|18
|5. Akhisar Bld.Spor
|11
|18
|6. Erzurum BB
|11
|18
|7. Keçiörengücü
|11
|18
|8. Bursaspor
|11
|17
|9. Menemen Belediyespor
|11
|17
|10. Altay
|11
|15
|11. Adana Demirspor
|11
|12
|12. İstanbulspor
|11
|12
|13. Giresunspor
|11
|12
|14. Boluspor
|11
|10
|15. Osmanlıspor
|11
|10
|16. Adanaspor
|11
|8
|17. Altınordu
|11
|7
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|12
|34
|2. Leicester City
|12
|26
|3. Chelsea
|12
|26
|4. Man City
|12
|25
|5. Sheffield United
|12
|17
|6. Arsenal
|12
|17
|7. M. United
|12
|16
|8. Wolverhampton
|12
|16
|9. Bournemouth
|12
|16
|10. Burnley
|12
|15
|11. Brighton
|12
|15
|12. Crystal Palace
|12
|15
|13. Newcastle
|12
|15
|14. Tottenham
|12
|14
|15. Everton
|12
|14
|16. West Ham
|12
|13
|17. Aston Villa
|12
|11
|18. Watford
|12
|8
|19. Southampton
|12
|8
|20. Norwich City
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|12
|25
|2. Real Madrid
|12
|25
|3. Atletico Madrid
|13
|24
|4. Sevilla
|13
|24
|5. Real Sociedad
|13
|23
|6. Athletic Bilbao
|13
|20
|7. Getafe
|13
|20
|8. Granada
|13
|20
|9. Valencia
|13
|20
|10. Osasuna
|13
|19
|11. Villarreal
|13
|18
|12. Levante
|13
|17
|13. Real Valladolid
|13
|17
|14. Deportivo Alaves
|13
|15
|15. Eibar
|13
|15
|16. Mallorca
|13
|14
|17. Real Betis
|13
|13
|18. Celta de Vigo
|13
|9
|19. Espanyol
|13
|8
|20. Leganés
|13
|6