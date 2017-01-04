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Onarmak için çıktığı okul çatısından düşen müdür yaşam savaşını kaybetti

HARRAN (Şanlıurfa), () – ŞANLIURFA’nın Harran İlçesi'nde, akan çatıyı onarmak için çıktığı okulun çatısından dengesini kaybederek düşen ve 5 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi gören ilkokul müdürü Ramazan Kocaoğlu,...

Onarmak için çıktığı okul çatısından düşen müdür yaşam savaşını kaybetti

HARRAN (Şanlıurfa), () – ŞANLIURFA’nın Harran İlçesi'nde, akan çatıyı onarmak için çıktığı okulun çatısından dengesini kaybederek düşen ve 5 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi gören ilkokul müdürü Ramazan Kocaoğlu, bugün hayatını kaybetti.
Olay, geçen yılın son günü gecesi Harran’ın Akkuş Mahallesi'nde bulunan Akkuş İlkokulu'nda meydana geldi. Lojmanda kalan okul müdürü Ramazan Kocaoğlu, okulun akan çatısını onarmak istedi. Çatıya çıkan Kocaoğlu, çalıştığı sırada dengesini yitirmesi sonucu düşerek ağır yaralandı. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Kocaoğlu, acil servisteki ilk müdahale sonrası yoğun bakım ünitesine alındı. Kocaoğlu, 5 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini öğle saatlerinde kaybederek vefat etti. Aynı zamanda Eğitim-İş Şanlıurfa Şube Temsilcisi olan Ramazan Kocaoğlu'nun cenazesinin işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın memleketi Hatay'a gönderileceği öğrenildi.

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