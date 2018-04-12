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Ömer Halisdemir davasında 'su içme' tartışması (2)

DAVADA SONA GELİNDİ 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in şehit edilmesiyle ilgili 18 sanığın yargılandığı davada, sanık ve avukatlarının esas hakkındaki...

Ömer Halisdemir davasında 'su içme' tartışması (2)

DAVADA SONA GELİNDİ
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in şehit edilmesiyle ilgili 18 sanığın yargılandığı davada, sanık ve avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaları tamamlandı. Mahkeme, önümüzdeki haftaya gün vererek kararını açıklayacağını bildirdi.
FETÖ'nün, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda, darbeci general Semih Terzi'yi öldüren Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in şehit edilmesiyle ilgili 18 kişi hakkında açılan davada sona gelindi. Duruşmanın bir öncesi celsesinde savcı, 15 sanığın 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 3 sanığın ise 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' ve 'kasten öldürmek suçlarından' 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.
SANIKLAR SAVUNMASINI TAMAMLADI
Davanın 4 gün süren son celsesinde sanık ve avukatları savcının mütalaasına karşı savunmalarını tamamladı. Savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, karar için değerlendirme yapılacağını, 19 Nisan Perşembe günü kararını açıklayacağını bildirdi.
Mahkeme ayrıca, Ankara Barosu'ndan gelen yazıya göre, sanıklardan Cihat İbrahim Yörük'ün avukatının yaşamını yitirdiğinin anlaşıldığını ve sanığa 17 Nisan Pazartesi gününe kadar yeni bir müdafi tutması için süre verilmesine hükmetti.

Özkan ARSLAN/ANKARA, ()

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