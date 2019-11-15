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Ömer Faruk'un öldüğü kazada, polis memuruna 14 bin TL ceza

BOLU'nun Gerede ilçesinde, sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobili takip ederken, ekip otosuyla Ömer Faruk Akyıldırım'a (9) çarpıp, ölümüne neden olan polis memuru Naci Ç. hakkında karar verildi. Naci Ç.'ye 'taksirle...

GÜVENLİK 15.11.2019, 11:06
Ömer Faruk'un öldüğü kazada, polis memuruna 14 bin TL ceza
BOLU'nun Gerede ilçesinde, sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobili takip ederken, ekip otosuyla Ömer Faruk Akyıldırım'a (9) çarpıp, ölümüne neden olan polis memuru Naci Ç. hakkında karar verildi. Naci Ç.'ye 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 'iyi hal' indirimiyle verilen 3 yıl 4 ay hapis, 14 bin 300 TL para cezasına çevrildi. 
Kaza, geçen yıl 6 Kasım'da, Gerede'nin Dayıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. D-100 yolunda uygulama yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, kaçmaya başladı. Polis ekipleri de otomobilin peşine düştü. Kovalamaca, ara sokaklarda devam ederken, polis memuru Naci Ç.'nin kullandığı ekip otosu, kontrolden çıkıp, yol kenarında yürüyen Sevgi ile oğlu Ömer Faruk Akyıldırım'a çarptı. Kazada, Ömer Faruk ve annesi yaralandı. Polis Naci Ç.'nin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ambulansla Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdığı anne Sevgi Akyıldırım, tedavisinin ardından taburcu edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Ömer Faruk Akyıldırım ise kazadan 22 gün sonra hayatını kaybetti.
Kazanın ardından 25 yıllık mesleğinden ihraç edilen Naci Ç. hakkında, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşması, nisan ayında görüldü.
'ANNE İLE ÇOCUĞUNU FARK ETMEDİM'
Davanın dünkü karar duruşmasına, tutuksuz yargılanan polis memuru Naci Ç., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinden katıldı. Ömer Faruk Akyıldırım'ın ailesi ve taraf avukatları ise Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yerini aldı. Duruşmada ifade eden veren Naci Ç., olay sırasında uygulama görevinde olduğunu belirterek, "Şüpheli araç gördüm ve 'dur' ihtarında bulundum ama araç sürücüsü durmayarak kaçmaya başladı. Ben de sirenleri açarak, megafonla da uyararak durmasını istedim. Bu esnada aracın önüne geçmek istedim ama yolun sağında bir araç olduğundan hafif bir sol yaptım ve bir anda trafik ekip otosunun ön camında bir karartı gördüm, bir de kadın çığlığı duydum" dedi.
Olay sırasında ne çocuğu ne de annesini fark ettiğini aktaran Naci Ç., kazanın 'dur' ihtarına uymayan sürücü yüzünden meydana geldiğini ve çok üzgün olduğunu söyledi.
ANNE: BİR ANDA NE OLDUĞUNU ANLAMADIM 
Ömer Faruk'un annesi Sevgi Akyıldırım da polis memurundan şikayetçi olduğunu belirterek, "Kazadan önce kedileri çok seven oğlum, 'Pamuk' ismini verdiği yavru kediyi sahiplenmişti. Yavru kedinin annesini bir araba ezdiğinden, çok duygulanmış ve 'Pamuk' ismini verdiği kediyi sahiplenmişti. O gün, yavru kedisini okulun bahçesinde güvenli bir yerde bırakmıştı. Okuldan sonra kediyi bulamadığı için bir süre onu aramıştık. Kediyi bulduktan sonra eve gitmek için yola çıktık. Ana yola geldiğimizde oğlum kucağında yavru kedisi 'Pamuk'u seviyordu. Bir anda ne olduğunu anlamadım ve son sürat gelen bir araç oğluma ve bana çarptı. Çocuğum hayatını kaybetti" diye konuştu. 
3 YIL 4 AY HAPİS, PARA CEZASINA ÇEVRİLDİ
İfadelerin ardından mahkeme heyeti, davayı karara bağladı. Heyet, Naci Ç. hakkında 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 'iyi hal' indirimi de uygulayarak, 3 yıl 4 ay hapis cezasına hükmetti. Hapis cezası da 14 bin 300 TL adli para cezasına çevrildi.
Kararı duyan Sevgi Akyıldırım, cezayı az bulduğunu belirterek, gözyaşı döktü. Akyıldırım, davayı üst mahkemeye taşıyarak, karara itiraz edeceğini belirtti. 

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