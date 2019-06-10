ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, bir zincir marketin şubesinde çalışan Hakan Boztoprak (32), 'Ölümümden kimse sorumlu değildir' yazılı not bırakıp, kendini astı.Olay, saat 19.30 sıralarında Kepez ilçesi Şelale Mahallesi Sütçüler Caddesi'ndeki iki katlı müstakil evde meydana geldi. Bir zincir marketinin şubesinde çalışan Hakan Boztoprak, evde kimsenin olmadığı sırada dış kapının üst pervazına bağladığı iple kedisini astı. Akşam saatlerinde işten eve gelen Arif Boztoprak, kapıyı açınca oğlunu asılı halde gördü. Baba Boztoprak'ın durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları müdahalede, Hakan Boztoprak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Baba Boztoprak'ın yanı sıra haberi duyarak olay yerine gelen yakınları evin önünde uzun süre gözyaşı döktüPolis ekipleri yaptığı incelemede, Hakan Boztoprak'ın yanında 'Ölümümden kimse sorumlu değildir' yazılı not buldu.Boztoprak'ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.Soruşturma sürüoyor.

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