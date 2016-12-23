Ölümlü kazaya karışan sürücü; 'Suçsuzum önüme atladılar'

BURSA’nın Mudanya İlçesi’nde, 47 yaşındaki Uğur M., geçen 9 Eylül'de otomobili ile yaya geçidinde çarptığı 46 yaşındaki Hacer Mutlu'nun ölümüne, 6 yaşındaki kızı Esma Nur'un ise yaralanmasına neden olmaktan tutuklu yargılandığı ilk duruşmada, "Ben aracım ile yavaş gidiyordum. Onlar bir anda yoluma çıktılar. Fren yapmama rağmen duramadım. Kusur bende değil. Kazaya neden olduğum için çok üzgünüm ve pişmanım" dedi.

Mudanya İlçesinde geçtiğimiz 9 Eylül günü meydana gelen trafik kazasında, Uğur M. kullandığı 34 FM 8796 plakalı otomobili ile Bağcılar Durağı yakınında yaya geçidinde, kızı Esma Nur ile yolun karşına geçmekte olan Hacer Mutlu'ya çarptı. Kazada ağır yaralanan Hacer Mutlu hastanede yaşamını yitirirken, kızı Esma Nur ise uzun süren tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Olay sonrası yakalanan ve çıkartıldığı mahkemece tutuklanan Uğur M.'nin yargılanmasına Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Taksirle ölüme ve yaralamaya neden olmak suçlarından hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istenen Uğur M., yaptığı savunmada suçsuz olduğunu iddia etti. Kazaya neden olduğu için çok üzgün olduğunu söyleyen sürücü Uğur M., "Kazada kusur bende değil. Yoğun bir trafik vardı. Bu nedenle 50-60 kilometre hızla gidiyordum. Önümdeki aracı geçmek isterken anne ve kızı bir anda karşıma çıktı. Frene basmama rağmen onlara çarptım" dedi.

Duruşma kazada yaşamını yitiren Hacer Mutlu'nun eşi İbrahim Mutlu'nun, sanıktan şikayetçi olduğunu söylemesi ile devam etti. Mahkeme, eksik evrakların beklenmesi için ertelenirken sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.



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