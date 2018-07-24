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Ölümlü kazanın firari sürücüsü 38 gün sonra yakalanarak, tutuklandı

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde 38 gün önce, motosiklet sürücüsü Nafi Tolu'ya otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan ve kazadan sonra kaçan Ali Cengiz, dün yakalanıp tutuklandı. Kaza, Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü olan 15 Haziran...

Ölümlü kazanın firari sürücüsü 38 gün sonra yakalanarak, tutuklandı
EDİRNE'nin İpsala ilçesinde 38 gün önce, motosiklet sürücüsü Nafi Tolu'ya otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan ve kazadan sonra kaçan Ali Cengiz, dün yakalanıp tutuklandı.
Kaza, Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü olan 15 Haziran 2018 tarihinde, Bayrambey Mahallesi Enez Caddesi'nde meydana geldi. Ali Cengiz yönetimindeki 34 GL 3231 plakalı otomobil, Enez Caddesi'nde karşı yönden gelen Nafi Tolu yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı. Devrilen motosikletten düşen ehliyetsiz ve kasksız sürücü Tolu ağır yaralandı. Çağrılan ambulansla İpsala Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nafi Tolu, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Kazanın ardından aracını olay yerinde bırakıp kaçan otomobil sürücüsü Ali Cengiz'in yakalanması için çalışma başlatıldı. Cengiz, olaydan 38 gün sonra dün polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Ali Cengiz, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği İpsala Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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