Ölümle biten dünür kavgasında damat ve yeğenleri tutuklandı

YALOVA'da dünürler arasında çıkan ve kayınvalide Vicdan Ürküt'ün ölümü, eşi Yaşar Ürküt'ün de ağır yaralanmasıyla sonuçlanan bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan damat ile 5 yakını tutuklandı.12 Haziran çarşamba günü Yalova Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşanan olay iddiaya göre şöyle meydana geldi; Ürküt Ailesi'nin kızları, eşine boşanma davası açıp, ailesinin yanına yerleşti.Olay gecesi ise boşanma davası açılan kocanın da aralarında bulunduğu 6 kişi, bir yakınlarının düğününden dönerken Ürküt Ailesi'nin evini taşlamaya başladı. Ürküt ailesi üyeleri de evden çıkarak, tepki gösterdi. Bunun üzerine çıkan kavgada Vicdan Ürküt bıçaklanarak hayatını kaybederken, eşi Yaşar Ürküt de başına sopayla vurularak, ağır yaralandı.Olayın ardından araştırma başlatan Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, damat E.M. ile 5 akrabasını gözaltına aldı. Polis tarafından ek gözaltı süresi alınan şüpheliler, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.M. ile yeğenleri K.M., E.M., R.M. ve D.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.Şüphelilerin, ifadelerinde suçu birbirlerinin üzerine attıkları, Vicdan Ürküt'ü öldüren bıçağı kimin kullandığını söylemedikleri öğrenildi.Öte yandan başına sopa darbesi alan Yaşar Ürküt’ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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