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Ölümden önce, silah doğrulttukları fotoğraflar ortaya çıktı (3)
TUTUKLANDI İzmit'te, Batuhan Demirhan’ın ölümüne neden olan T.K. gözaltına alınırken, ifadesinde fotoğraf çekilmek için silahlarla poz verdiklerini, bu sırada tabancanın ateş aldığını söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen T.K....
GÜVENLİK 22.12.2019, 19:18
TUTUKLANDI
İzmit'te, Batuhan Demirhan’ın ölümüne neden olan T.K. gözaltına alınırken, ifadesinde fotoğraf çekilmek için silahlarla poz verdiklerini, bu sırada tabancanın ateş aldığını söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen T.K. tutuklandı.
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