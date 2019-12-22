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Ölümden önce, silah doğrulttukları fotoğraflar ortaya çıktı (2)- Yeniden
İZMİT'te, lise öğrencisi Batuhan Demirhan'ın (17) arkadaşının oynadığı silahın ateş alması sonucu yaşamını yitirdiği olaydan hemen önce, silahlarla birlikte çekildikleri fotoğraflar ortaya çıktı. Kadıköy Mahallesi’nde oturan...
GÜVENLİK 22.12.2019, 15:58
İZMİT'te, lise öğrencisi Batuhan Demirhan'ın (17) arkadaşının oynadığı silahın ateş alması sonucu yaşamını yitirdiği olaydan hemen önce, silahlarla birlikte çekildikleri fotoğraflar ortaya çıktı.
Kadıköy Mahallesi’nde oturan Batuhan Demirhan, dün arkadaşlarını evine ders çalışmaya çağırdı. Batuhan Demirhan babasına ait tabanca ile oynamaya başladı. Bir süre sonra T.K., Batuhan’dan tabancayı aldı. T.K.’nın oynadığı tabanca ateş aldı, kurşun Batuhan Demirhan’a isabet etti. Çağırılan ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Batuhan Demirhan, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Arkadaşının ölümüne neden olan T.K. ise gözaltına alındı.
SİLAHLARLA FOTOĞRAFLAR
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ederken, Batuhan’ın hayatını kaybetmeden hemen önce ellerinde silahlarla arkadaşlarının da yer aldığı fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğraflarda Batuhan’da silah, Batuhan’ı vuran arkadaşının elinde tabanca ve bir diğer arkadaşının elinde ise bıçak görüldü. Yine başka bir karede gençlerin ellerinde namluları birbirlerine doğrultulmuş silahlar görülüyor.
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Batuhan Demirhan vurulmadan önce bu fotoğrafların çekildiği, gençlerin sosyal medya hesaplarında paylaşmak için bu pozları verdiği öğrenildi.
Kadıköy Mahallesi’nde oturan Batuhan Demirhan, dün arkadaşlarını evine ders çalışmaya çağırdı. Batuhan Demirhan babasına ait tabanca ile oynamaya başladı. Bir süre sonra T.K., Batuhan’dan tabancayı aldı. T.K.’nın oynadığı tabanca ateş aldı, kurşun Batuhan Demirhan’a isabet etti. Çağırılan ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Batuhan Demirhan, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Arkadaşının ölümüne neden olan T.K. ise gözaltına alındı.
SİLAHLARLA FOTOĞRAFLAR
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ederken, Batuhan’ın hayatını kaybetmeden hemen önce ellerinde silahlarla arkadaşlarının da yer aldığı fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğraflarda Batuhan’da silah, Batuhan’ı vuran arkadaşının elinde tabanca ve bir diğer arkadaşının elinde ise bıçak görüldü. Yine başka bir karede gençlerin ellerinde namluları birbirlerine doğrultulmuş silahlar görülüyor.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞMAK İÇİN
Batuhan Demirhan vurulmadan önce bu fotoğrafların çekildiği, gençlerin sosyal medya hesaplarında paylaşmak için bu pozları verdiği öğrenildi.
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