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‘Ölüm satan’ zehir taciri yakalandı

BURSA’da, 2 gün önce bonzai olarak adlandırılan sentetik uyuşturucu nedeniyle yaşamını yitiren 26 yaşındaki Emre Bülbül’e uyuşturucu madde sattığı tespit edilen U.K., satış yaparken suçüstü yakalandı. Merkez Osmangazi...

‘Ölüm satan’ zehir taciri yakalandı
BURSA’da, 2 gün önce bonzai olarak adlandırılan sentetik uyuşturucu nedeniyle yaşamını yitiren 26 yaşındaki Emre Bülbül’e uyuşturucu madde sattığı tespit edilen U.K., satış yaparken suçüstü yakalandı.
Merkez Osmangazi İlçesi Hüdavendigar Mahallesi Dostlar Sokak’ta uyuşturucu bağımlısı olduğu bildirilen Emre Bülbül’ün eve gelmemesi üzerine ailesi çevrede araştırma yapmasına rağmen onu bulamadı. Zaman zaman da eve gelmediği belirtilen Bülbül, yakınları tarafından aranırken geçen pazar gecesi oturduğu Koz Apartmanı'nın bodrum katından gelen ağır kokular nedeniyle apartman sakinleri yaptıkları incelemede Emre Bülbül’ün cesedini buldu. 
Uyuşturucu madde kullandıktan sonra öldüğü bildirilen Emre Bülbül’ün cesedi, Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, polis çok yönlü soruşturma başlattı. Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü Sokak Suçları ile Mücadele Büro Amirliği (NARKOTİM) görevlileri Emre Bülbül’ün kullandığı uyuşturucu maddeyi E.M. adlı arkadaşıyla birlikte U.K. adlı uyuşturucu madde satıcısından aldıkları bilgisine ulaştı. U.K.’yi takibe alan polis ekipleri, N.Ş. ve M.E. adlı kişilere bonzai satarken suçüstü yakaladı. U.K.’nin evinde yapılan aramada da 35 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan U.K. polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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