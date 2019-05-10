Ölüm riskine rağmen yüksek gerilim hattından hırsızlık girişimi

DENİZLİ'nin Baklan ilçesinde, 12 metre yükseklikteki elektrik direğine tırmanıp yüksek gerilim hattına bağlı olan trafodaki kabloları ölüm riskine rağmen çalmak isteyen zanlı ile ona gözcülük yapan 3 kişi, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Baklan ilçesi Keklik Taşı Mevkii'nde bulunan elektrik direğinin tepesinde geçen çarşamba günü şüpheli kişiyi görenler, jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede ulaşan jandarma ekipleri, yaklaşık 12 metrelik elektrik direğinin tepesinde bulunan Mehmet S. (28) ile yerde gözcülük yapan Güngör Ç. (24), Hacı B. ve Burak K.'yı (20) yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan soruşturma kapsamında elektrik direğinin tepesinde suçüstü yakalanan Mehmet S.'nin mermer ocaklarına elektrik akımı sağlayan direkte bulunan trafo içindeki bakır kabloları, ölüm riskine rağmen çalmak istediği, diğerlerinin ise gözcülük yaptığını belirledi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



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