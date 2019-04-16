Ölü bulunan Hayriye hemşirenin kocasının da cesedi bulundu

BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde geçen hafta Dicle Nehri kıyısında cesedi bulunan ve boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldüğü iddia edilen hemşire Hayriye Arıca'nın (31) kocası Burhan Arıca (33) da ölü bulundu.Hasankeyf ilçesindeki Dicle Nehri kenarında 8 Nisan günü cesedi bulanan Hayriye Arıca'nın ölümüyle ilgili jandarma ekipleri, çalışma başlattı. Hayriye Arıca'nın ailesi kızlarının, eşi tarafından öldürüldüğüne dair ihbarda bulunurken, Burhan Arıca'nın ailesi ise yetkililerden kayıp olan oğullarının bulunması için yardım talebinde bulundu. AFAD ekipleri, Burhan Arıca'nın ailesinin talebi üzerine Dicle Nehri bölgesinde arama çalışması başlattı. Ekipler, bugün Hayriye Arıca'nın cesedinin bulunduğu bölgeye 1 kilometre uzaklıkta bulunan Hasankeyf'e bağlı Irmak köyü yakınlarında Burhan Arıca'nın cesedini buldu. 1 çocuk babası Burhan Arıca'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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