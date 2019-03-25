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'Ölü buldum' dediği arkadaşının katil zanlısı olarak tutuklandı

KONYA'nın Çumra ilçesinde, jandarmayı arayarak, arkadaşı Veysel Akman'ı (42), köpek kulübesi yanında ölü bulduğunu söyleyen Mustafa Koyuncu (45), cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çumra...

'Ölü buldum' dediği arkadaşının katil zanlısı olarak tutuklandı
KONYA'nın Çumra ilçesinde, jandarmayı arayarak, arkadaşı Veysel Akman'ı (42), köpek kulübesi yanında ölü bulduğunu söyleyen Mustafa Koyuncu (45), cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Çumra ilçesi Türkmenkarahüyük Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Koyuncu, salı günü arkadaşı Veysel Akman'ı arayarak, borç verdiği 25 bin TL'den kalan 10 bin TL'yi istedi. İddiaya göre, Akman da Koyuncu'ya parayı vereceğini söyleyerek, eve çağırdı. Mustafa Koyuncu, arkadaşları M.S. ve B.K. ile akşam saatlerinde Akman'ın evine gitti. 4 arkadaş, birlikte alkol aldı.
Koyuncu, çarşamba günü sabahı jandarmayı arayarak, arkadaşı Veysel Akman'ı bahçedeki köpek kulübesi yanında hareketsiz halde yatarken bulduğunu söyledi. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık görevlileri, Akman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
BAŞINA SERT BİR CİSİMLE VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI 
Veysel Akman'ın, yapılan ön otopsisinde başına sert bir cisimle vurularak, öldürüldüğü belirlendi. Bu gelişme üzerine jandarma, Mustafa Koyuncu ile arkadaşları M.S. ve B.K.'yi gözaltına aldı.
Akman'ı, 10 bin lira alacağı nedeniyle öldürdüğü ileri sürülen Koyuncu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer iki kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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