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Oltası elektrik tellerine takılınca akıma kapılarak öldü
GÜVENLİK 19.01.2020, 18:40
ORDU'da, ırmakta balık avlarken oltasının elektrik tellerine takılması sonucu akıma kapılan Temel Biçer (58), hayatını kaybetti.
Olay, saat 16.00 sıralarında Altınordu ilçesine bağlı Yıldızlı Mahallesi'nde meydana geldi. Balık tutmak için mahalleden geçen Civil Irmağı kenarına giden Temel Biçer, derenin korkuluklarından balık tutmak istedi. Oltasını dereye fırlattığı sırada misinası elektrik tellerine takılan Biçer, akıma kapıldı. Biçer'in yerde hareketsiz yattığını fark edenler, durumu sağlık ekiplerine ve jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Biçer’in hayatını kaybettiğini belirledi.
Biçer'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Altınordu ilçesine bağlı Yıldızlı Mahallesi'nde meydana geldi. Balık tutmak için mahalleden geçen Civil Irmağı kenarına giden Temel Biçer, derenin korkuluklarından balık tutmak istedi. Oltasını dereye fırlattığı sırada misinası elektrik tellerine takılan Biçer, akıma kapıldı. Biçer'in yerde hareketsiz yattığını fark edenler, durumu sağlık ekiplerine ve jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Biçer’in hayatını kaybettiğini belirledi.
Biçer'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.
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