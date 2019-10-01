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'Oltalama' yöntemiyle dolandırıcılığa 3 tutuklama
KAYSERİ'de, sahte banka sitesi oluşturarak 'oltalama' yöntemiyle mağdurların hesap bilgilerine ulaşıp, kendi hesaplarına para transferi yapan 4 kişi polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü mahkemece tutuklandı. Siber...
GÜVENLİK 01.10.2019, 19:00
KAYSERİ'de, sahte banka sitesi oluşturarak 'oltalama' yöntemiyle mağdurların hesap bilgilerine ulaşıp, kendi hesaplarına para transferi yapan 4 kişi polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü mahkemece tutuklandı.
Siber Suçlara Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte banka sitesi oluşturup, mağdurlara mail yoluyla hediye ya da indirim kazandıkları ile ilgili mesaj atarak 'oltalama' yöntemi ile mağdurlara ait banka bilgilerini elde ettikten sonra temin ettikleri banka hesaplarına para transferi yapan ve bu yolla yaklaşık 120 bin TL maddi menfaat sağlayan çeteyi yakalamak için çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, şüphelilerin G.A., M.Y., A.O. ve D.A. olduğunu tespit etti.
Şüphelilerin otelde kaldığını belirleyen ekipler, belirlenen adrese düzenlenen operasyonla 4 kişiyi kaldıkları odada suçüstü yakaladı. Otel odasında yapılan aramada laptop, çok sayıda hesap kartı, 3 sahte şirketlere ait POS cihazları ve şüphelilere ait cep telefonları ele geçirildi. Malzemelere el konurken, gözaltına alınan G.A., M.Y., A.O. ve D.A. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan G.A., M.Y. ve A.O. tutuklanırken, D.A. ise serbest bırakıldı.
Siber Suçlara Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte banka sitesi oluşturup, mağdurlara mail yoluyla hediye ya da indirim kazandıkları ile ilgili mesaj atarak 'oltalama' yöntemi ile mağdurlara ait banka bilgilerini elde ettikten sonra temin ettikleri banka hesaplarına para transferi yapan ve bu yolla yaklaşık 120 bin TL maddi menfaat sağlayan çeteyi yakalamak için çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, şüphelilerin G.A., M.Y., A.O. ve D.A. olduğunu tespit etti.
Şüphelilerin otelde kaldığını belirleyen ekipler, belirlenen adrese düzenlenen operasyonla 4 kişiyi kaldıkları odada suçüstü yakaladı. Otel odasında yapılan aramada laptop, çok sayıda hesap kartı, 3 sahte şirketlere ait POS cihazları ve şüphelilere ait cep telefonları ele geçirildi. Malzemelere el konurken, gözaltına alınan G.A., M.Y., A.O. ve D.A. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan G.A., M.Y. ve A.O. tutuklanırken, D.A. ise serbest bırakıldı.
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