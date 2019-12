'Ölmek istemiyorum' diyen Zeliha'nın eski eşine elektronik kelepçe

AYDIN'ın Didim ilçesinde, 3 yıl önce boşandığı Murat Cem K. (36) tarafından sürekli tehdit edilen, 46 kez şikayette bulunmasına rağmen sonuç alamayan ve son olarak sosyal medyadan 'Ölmek istemiyorum' paylaşımında bulunup, yardım isteyen Zeliha Erdemir (32) için Didim 1'inci Asliye Mahkemesi'nce örnek karar verildi. Mahkeme kararı ile Murat Cem K.'ye, 3 ay süreyle elektronik kelepçe takıldı.Didim'de yaşayan muhasebeci Zeliha Erdemir, arkadaş ortamında tanıştığı Murat Cem K. ile 4 yıllık arkadaşlıklarını nikah masasına taşıdı. Çiftin, bu evlilikten şu an 6 yaşında olan oğulları dünyaya geldi. İlk zamanlar iyi giden evlilikleri, iddiaya göre, Murat Cem K.'nin eşine şiddet uygulamasıyla kabusa döndü. Erdemir, kendisine şiddet uygulayan eşine 7 Kasım 2014 tarihinde Didim 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde boşanma davası açtı. Dava, 26 Aralık 2016 tarihinde sonuçlandı, çift boşandı. Boşanmalarına rağmen Murat Cem K.'nin kendisini tehdit ettiğini ileri süren Zeliha Erdemir, 46 kez şikayetçi olmasına rağmen sonuç alamadı. Canını korumak için her ay savcılıktan koruma kararı aldırmak zorunda kalan Erdemir, bu duruma isyan edip, sosyal medyadan 'Ölmek istemiyorum' diyerek yardım istedi. Erdemir'in tepkisi, ulusal ve yerel basında haber olarak yer aldı.ESKİ KOCAYA ELEKTRONİK KELEPÇEBunun üzerine harekete geçen Aydın Barosu'nca adres değişikliği nedeniyle hakkında verilen uzaklaştırma kararları tebliğ edilemeyen Murat Cem K. için gereğinin yapılması amacıyla Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe verildi. Zeliha Erdemir'in yardım çığlığının ardından kamuoyunda oluşan tepkiler nedeniyle Didim Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Didim 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yazı gönderildi. Mahkeme yazıya göre, 6284 sayılı 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un 'tedbir kararlarının uygulanmasında hakim kararı ile teknik araç ve yöntemler kullanılabilir' hükmünü içeren 12'nci maddesi gereği Murat Cem K.'nin, boşandığı Zeliha Erdemir'e yaklaşmaması için elektronik kelepçe ile 3 ay süreyle denetlenmesine karar verdi. Mahkemenin bu kararı üzerine Didim Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Murat Cem K.'ye elektronik kelepçe takıldı.'ÖLÜM KORKUSUYLA YAŞAMAKTAN KURTULDUM'Eski eşine elektronik kelepçe takılmasının ardından rahat nefes aldığını belirten Zeliha Erdemir, "Çaresiz kalmıştım. Sesimi duyurmak istedim. 'Ölmeden sesimi duyun' diyerek haykırdım. Bu çığlığa duyarsız kalmayan herkese teşekkür ederim. Artık korkularım azaldı. Her gün ölüm korkusuyla yaşamaktan kurtuldum" dedi.