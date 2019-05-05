Ölmeden önce 'Bana su getirir misin' dedi

HATAY'da, boş arazide yürürken fenalaşan ve arkadaşını arayarak kendisine su getirmesini isteyen Muhsin Çapar (56), ölü bulundu. Çapar'ın geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.Olay, dün saat 15.00 sıralarında Samandağ ilçesine bağlı Deniz Mahallesi'nde meydana geldi. 5 çocuk babası Muhsin Çapar, boş arazide yürüyüşe çıktı. İddiaya göre, bir süre sonra fenalaşan Çapar, arkadaşını arayıp, "Bana su getirir misin" dedi. Bölgeye giden arkadaşı Çapar'ı hareketsiz halde yatarken görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çapar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemede Çapar'ın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlenirken, acı haberi alan ailesi ve yakınları ise sinir krizleri geçirdi. Çapar'ın cenazesi bugün Çiğdede Asri Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

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