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Ölen yengesine küfrettiği için öldürülmüş (2)

TUTUKLANDILAR Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, dere kenarında başından tabancayla vurularak öldürülen İlhan Karakaya ile ilgili gözaltına alınan amca Faruk Karayaka, amcaoğlu Mertcan Kırca, Süleyman Akdeniz ve O.T. adliyeye sevk edildi. Faruk...

GÜVENLİK 26.08.2019, 16:56
Ölen yengesine küfrettiği için öldürülmüş (2)

TUTUKLANDILAR
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, dere kenarında başından tabancayla vurularak öldürülen İlhan Karakaya ile ilgili gözaltına alınan amca Faruk Karayaka, amcaoğlu Mertcan Kırca, Süleyman Akdeniz ve O.T. adliyeye sevk edildi. Faruk Karayaka, Mertcan Kırca ve Süleyman Akdeniz çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, O.T. (16) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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