'Ölen eşinden para kaldı' diyerek dolandırdılar

ADANA'da 69 yaşındaki Aniş Şahan'ı arayıp "Ölen eşinden para kaldı" diyen şüpheliler, 500 lira parasını dolandırdı.Olay, Yüreğir İlçesi'ne bağlı Yavuz Mahallesi Kışla Caddesi'nde meydana geldi. 2015'te ölen eşinden kalan 800 lira emekli maaşı ile geçinen Aniş Şahan, 2 gün önce maaşını çekip 300 lirasını borçlarına verdikten sonra, kalan 500 lirayı da evine sakladı. Sabah saatlerinde evinin bulunduğu caddede yürüyüş yaparken yanına yaklaşan bir kişi, Şahan'a, "Öle eşin Osman Şahan'dan 7 milyon lira para kaldı. Bu parayı alman için bankaya 500 lira para yatırman gerekiyor. Ben oğlunla görüştüm onun da bilgisi var" dedi.Aniş Şahan ile birlikte eve giden dolandırıcı emekli maaşından geriye kalan 500 lirayı alıp, "Biraz sonra sana parayı getireceğim kimseye söyleme" diyerek evden gitti. Şüphelinin gelmemesi üzerine dolandırıldığını anlayan Şahan, polisi aradı. Eve gelen polislere ifade veren Şahan, "Beni kandırdılar başkalarını kandırmasınlar. Allah onları ıslah etsinler. Bizim iki kuruş maaşımıza göz dikiyorlar. Bana kocamın adını, oğlumun adını sayıp eşimin de öldüğünü söyleyince inandım" dedi.Bir işyerinin güvenlik kamerasında Aniş Şahan ile eve yürürken görüntülenen dolandırıcı aranıyor.FOTOĞRAFLI