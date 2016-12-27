Öldürüp evi ateşe verdiler

GİRESUN'un Bulancak İlçesi'nde önceki gün yangın çıkan evde yanmış cesedi bulunan Oğuz Kara'nın av tüfeğiyle öldürüldükten sonra delillerin yok edilmesi amacıyla evin ateşe verildiği ortaya çıktı.Bulancak İlçesi Şemsettin Mahallesi'nde, 22 Aralık Perşembe günü sabaha karşı bir evde yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası yapılan incelemede, evde kiracı olarak oturan Oğuz Kara'nın yanmış cesedi bulundu. Otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Kara'nın cesedinde saçma izleri bulundu. Bir semt sakininin yangın öncesi evden bazı kişilerin çıktığını söylemesi üzerine soruşturma derinleştirildi, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı. Soruşturma kapsamında H.D., K.Y. ve A.Ç. gözaltına alındı. Oğuz Kara'nın av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü, delillerin yok edilmesi amacıyla da evin yakıldığı ortaya çıktı.Şüphelilerden K.Y. ile A.Ç.'nin, Giresun il merkezi ve Bulancak İlçesi'nde daha önce okul ve marketten hırsızlık yaptıkları, cezaevi firarisi olan K.Y.’nin ise kasten adam öldürmek de dahil 8 ayrı suçtan arandığı belirlendi. A.Ç. ile K.Y'nin Bulancak'taki bir market ile okulda gerçekleştirdikleri hırsızlık olaylarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.Bulancak Adliyesi'ne sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

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