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Öldürülen teröristlerle işbirliği içinde olan HDP'li eski meclis üyesi tutuklandı
GÜVENLİK 25.01.2020, 14:55
AĞRI'nın Tutak ilçesi Soğukpınar köyünde etkisiz hale getirilen 4 PKK'lı terörist ile işbirliği içinde olduğu tespit edilen Erzurum'un Karayazı ilçesi HDP eski belediye meclis üyesi Emel Turan, tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 Aralık 2019 günü Soğukpınar köyünde teröristlerin saklandığı bir binaya şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda çıkan çatışmada, 3 terörist olay yerinde, biri de kaçarken etkisiz hale getirildi. Operasyonda teröristlere ait bir kalaşnikof tüfek, bir tabanca, 2 el bombası, 2 şarjör, 4 sırt çantası, çok sayıda örgütsel doküman, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Sıcak temas sağlanan teröristlerle çıkan çatışma anı ise jandarmanın kafa kamerasınca kaydedildi.
Yapılan araştırmalar sonunda, Erzurum'un Karayazı ilçesi HDP eski belediye meclis üyesi Emel Turan’ın, öldürülen 4 terörist ile işbirliği içinde olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Turan, dün çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak, Ağrı Kapalı Cezaevi'ne konuldu.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 Aralık 2019 günü Soğukpınar köyünde teröristlerin saklandığı bir binaya şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda çıkan çatışmada, 3 terörist olay yerinde, biri de kaçarken etkisiz hale getirildi. Operasyonda teröristlere ait bir kalaşnikof tüfek, bir tabanca, 2 el bombası, 2 şarjör, 4 sırt çantası, çok sayıda örgütsel doküman, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Sıcak temas sağlanan teröristlerle çıkan çatışma anı ise jandarmanın kafa kamerasınca kaydedildi.
Yapılan araştırmalar sonunda, Erzurum'un Karayazı ilçesi HDP eski belediye meclis üyesi Emel Turan’ın, öldürülen 4 terörist ile işbirliği içinde olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Turan, dün çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak, Ağrı Kapalı Cezaevi'ne konuldu.
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