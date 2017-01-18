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Öldürülen oğlu için hastaneye giderken motosikletliye çarpıp ölümüne neden olan sürücü serbest kaldı(2)

KALELİ'NİN ANNESİ GÖZYAŞLARI DÖKTÜ Çorlu İlçesi'nde kavgada bıçaklanarak öldürülen oğlu için aracıyla hastaneye giden baba Bedirhan Yalçın'ın çarparak ölümüne olduğu motosikletli kurye 19 yaşındaki Fırat Kaleli, gözyaşları...

Öldürülen oğlu için hastaneye giderken motosikletliye çarpıp ölümüne neden olan sürücü serbest kaldı(2)

KALELİ'NİN ANNESİ GÖZYAŞLARI DÖKTÜ
Çorlu İlçesi'nde kavgada bıçaklanarak öldürülen oğlu için aracıyla hastaneye giden baba Bedirhan Yalçın'ın çarparak ölümüne olduğu motosikletli kurye 19 yaşındaki Fırat Kaleli, gözyaşları arasında toprağa verildi. Kaleli'nin Merkez Garaj Camisi'nde kılınan cenaze namazına annesi Zeynep, babası Metin Kaleli ile yakınları ve iş arkadaşları katıldı. Anne Zeynep Kaleli, tabutun cenaze aracına konulduğu sırada, "Oy kurban olduğum, çok zormuş evlat acısı. Oğlum benim yavrum" diyerek gözyaşları döktü. Motosikletli kurye arkadaşları cenaze aracının arkasından mezarlığa kadar motosikletleriyle eşlik ettiler.
Kaleli'nin çocukluk arkadaşı Özkan Umman, ölümünden büyük bir üzüntü duyduklarını belirterek, "Biz çocukluk arkadaşıyız. Birlikte büyüdük. Fırat, motosikleti çok seviyordu. Kurallara uyar, dikkatli bir motosiklet sürücüsüydü. Çok üzgünüm" dedi.

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