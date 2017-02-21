Öldürülen liseli Ahmet'in öz babası: Belki de olayı benim üzerime atacaklardı (2)

SU KUYUSUNA BAYGIN HALDEYKEN ATILMIŞ

İzmir'in Menemen İlçesi'nde, geçen hafta kaybolan ve Manisa'daki bir su kuyusunda cesedi bulunan 15 yaşındaki lise öğrencisi Ahmet Coşkun'un cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsinin ardından öz babası Mustafa Ali Coşkun'a teslim edildi. Baba Coşkun, oğlunu, Manisa'nın Yunus Emre İlçesi Köseler Mahallesi'nde bugün ikindide toprağa vereceğini söyledi.

Bu arada, talihsiz liselinin ölümüyle ilgili yeni bir ayrıntı ortaya çıktı. Buna göre, başına sopayla vurulduktan sonra kendinden geçen Ahmet Coşkun'un, su kuyusuna henüz hayattayken atıldığı ve kafatasında çatlak, beyninde de kanama oluştuğu ortaya çıktı.