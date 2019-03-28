Öldürülen kadının kızı: Sanık annemi daha önce de ölümle tehdit etmiş

KONYA’da Azeri uyruklu sevgilisi Saire Yükselir’i (50) tabancayla vurarak öldüren galerici Rahim Aracı'nın (41), 'kasten adam öldürme' suçlamasıyla yargılanmasına başlandı. Duruşmada ifade veren Saire Yükselir'in kızı Günay Yükselir, olay tarihinden önce annesiyle konuştuğunda Rahim Aracı'nın kendisini ölümle tehdit ettiğini söylediğini ileri sürdü.Olay, geçen yıl 24 Temmuz günü merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. Daha önce eşinden boşanan 2'si kız, 4 çocuk annesi Saire Yükselir, 23 Temmuz günü evli ve 3 çocuk babası sevgilisi Rahim Aracı'nın iş yerine gitti. Burada, Yükselir ve Aracı arasında tartışma çıktı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Çift, şikayetçi olmadıklarını söyleyerek barıştı.Bir gün sonra Rahim Aracı, ciple iş yerine gelirken yanındaki Saire Yükselir'e iddiaya göre tabancayla 8 el ateş etti. Yükselir'i araçtan atan Rahim Aracı, olay yerinden uzaklaştı. Ağır yaralanan Saire Yükselir, gelen polis ekiplerine "Beni Rahim vurdu” dedi. Konya Numune Hastanesi’ne kaldırılan Yükselir, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.ÖZEL EKİP YAKALADIOlayın ardından özel ekip kuran Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Rahim Aracı’nın peşine düştü. Polis, Aracı’nın irtibatlı olduğu arkadaşlarının bilgisine başvurdu. Acar'ın Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bir pansiyonda kaldığı belirleyen ekipler, adrese operasyon düzenledi. Rahmi Acar, 25 gün sonra yakalandı. Aracı ile birlikte avukatı Selahattin Eyyubi G. ile arkadaşı Erol G. de gözaltın alındı.AVUKATI KAÇMASINI SAĞLADI İDDİASIKonya Cinayet Büro Amirliği’ne getirilen Rahim Aracı’nın cinayeti işledikten sonra, Konya Barosu'na kayıtlı avukatı Selahattin Eyyubi G. (37) ile buluştuğu belirlendi. Eyyubi G.'nin Aracı’ya cep telefonunu kırıp atmasını, sim kartını kullanmaması yönünde uyarıda bulunduğu, bir gece Konya’da sakladıktan sonra Eskişehir’e gitmesine yardımcı olduğu ileri sürüldü. Eskişehir’de bir süre kalan Rahim Aracı'nın, daha sonra Antalya’ya giderek her gün ayrı bir pansiyonda kaldığı saptandı. Aracı’nın ölen Suriye uyruklu bir kişinin adına cep telefonu hattı aldığı, bu hat üzerinden görüşmeleri yaptığı öne sürüldü. Rahim Aracı’nın Kurban Bayramı için ülkelerine geçen Suriyeli mültecilerin arasına karışıp, yurt dışına kaçmayı planladığı iddia edildi.VÜCUDUNDAN 8 KURŞUN ÇIKAN KADININ KENDİSİNİ VURDUĞUNU ÖNE SÜRDÜSaire Yükselir’in daha önce 150 bin liraya satın aldığı dairede Rahim Aracı’nın babasının oturduğu, daireyi satışa çıkarınca ikili arasında olay günü tartışma çıktığı ileri sürüldü. Rahim Aracı’nın ifadesinde, “Ben ateş etmedim. Tartıştık, Saire tabancayı görünce elimden alıp, kendi kendini vurdu. Korktum, onu arabadan atıp kaçtım” dediği belirtildi.Rahim Aracı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, avukatı Selahattin Eyyubi G. ile Erol G. adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.YARGILANMALARINA BAŞLANDIRahim Aracı'nın 'kasten öldürme' suçundan Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Rahim Aracı gelmezken, 'suçluyu kayırma' suçundan tutuksuz yargılanan avukatı Selahattin Eyyubi ve Erol G. ile Arıcı'nın kaçmasına yardımcı olduğu ileri sürülen ve dosyaya sonradan eklenen Ali Dalkıç ve taraf avukatları katıldı.ANNEMİ ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞDuruşmada müşteki olarak dinlenen Saire Yükselir'in kızı Günay Yükselir (28), Rahim Aracı'nın olaydan önce annesini ölümle tehdit ettiğini ileri sürdü. Yükselir, "Son 5 yıldır annem Rahim ile birlikte yaşıyordu. Olay gerçekleşmeden önceki günlerde annem ile bir araya geldiğimizde, Rahim'in kendisini ölümle tehdit ettiğini, Rahim'e 150 bin lira değerinde 3 aracı sermaye olarak verdiğini söylemişti. Rahim Aracı'dan şikayetçiyim" dedi.MESSENGER'DAN İLETİŞİME GEÇMİŞBaşka bir suçtan cezaevinde tutuklu bulunan, Rahim Aracı'nın kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla 'suçluyu kayırma' suçundan yargılanan Ali Dalkıç (33) ise şunları söyledi:"Rahim Aracı, dayım olur. Olaydan bir iki gün önce başka bir cinayet olayına karışmak zorunda kaldım. Bu olayda yaralandığım için hastanede tedavi gördüm. Eve gittiğimde Rahim Aracı bana Messenger ile ulaştı. Babasının ev taşıyacağını söyleyip Erol G.'den 5 bin lira alarak babasına götürmemi istedi. Babası, bu paranın yetmeyeceğini söyleyince Erol G.'den bin 750 lira daha alıp babasına teslim ettim. Rahim Aracı bir süre sonra bana yine Messenger üzerinden ulaştı. Bir süre Selahattin Eyyübi G.'nin evinde kaldığını, sonrasında Konya dışına çıktığını, aranmakta olduğunu avukatlık yapan Selahattin Eyyübi G.'ye ile iletişime geçip ondan alacağım kimlik bilgilerini kendisine ulaştırmamı istedi. Messenger'dan Selahattin ile iletişe geçtim. Onun bana verdiği kimlik bilgilerini Rahim Aracı'ya ulaştırdım. Suç işleme kastı ile hareket etmedim."SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİTutuksuz yargılanan avukat Selahattin Eyyübi G. ise hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Selahattin Eyyübi G., "Avukatlık görevimi ifa ederken yapmış olduğum faaliyetler nedeniyle hakkımda Adalet Bakanlığı'ndan soruşturma izni olmadan tahkikat başlatılmasını ve dava açılmasını kabul etmiyorum. Sanık Ali Dalkıç'ın beyanları doğru değildir. Suçsuzum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum."BENİ ARAYIP, 'SAİRE'Yİ VURDUM' DEDİTutuksuz yargılanan sanık Erol G. de, Rahim Aracı'nın kendisini cep telefonundan arayarak Saire'yi vurduğunu söylediğini belirtti. Erol G.,"Rahim benim arkadaşım olur. Olay tarihinde beni cep telefonumdan aradı. Saire Yükselir'i vurduğunu söyledi. Babasının ev taşıyacağını söyleyip Ali Dalkıç aracılığıyla para göndermemi rica etti. Ben de önce 5 bin, sonra bin 750 lira para verdim" dedi.Duruşma ertelendi.

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