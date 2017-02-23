Öldürülen genç, gasp şüphelisi çıktı

Fatih KARAÇALI / ADANA, () - ADANA'da sırtından bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Yahya Kırlangıç'ın, cep telefonunu gasp etmeye çalıştığı Suriyeli 27 yaşındaki İmad Hamidi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

21 Şubat'ta Yeşilbağlar Mahallesi 1180 sokakta oturan Yahya Kırlangıç, yakınları tarafından sırtından bıçaklanmış olarak bulundu. Yaralı gencin yakınları, ambulans çağırmak yerine kendi imkanları ile Adana Numune Hastanesi'ne götürdü. Yahya Kırlangıç, iç kanama ve aşırı kan kaybı nedeniyle doktorların tüm müdahalesine rağmen öldü. Görgü tanıklarının verdiği ilk ifadede, Yahya Kırlangıç'ın Suriyeli İmad Hamidi'nin fırlattığı bıçağın sırtına saplandığı ileri sürüldü. Olayı araştıran polis ekipleri, cinayetin gasp girişimi sonrasında çıkan kavga sonrasında meydana geldiğini belirledi.

ARKASINDAN FIRLATTIĞI BIÇAK SIRTINA SAPLANMIŞ

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Adana'ya yerleşen İmad Hamidi, akşam saatlerinde akrabalarının oturduğu evden çıkıp ailesinin yanına dönerken, iddiaya göre yolu Yahya Kırlangıç , Halil K., Serkan B., Kadir Ç. ve İsmail P. tarafından kesildi. Kırlangıç ve arkadaşları bıçak tehdidi ile Hamidi'nin cep telefonunu almak istedi. Telefonu vermek istemeyen Hamidi, bağırarak yakınlarını çağırdı. Olay yerine Omar Azim ile Velid Nezir geldi. İki grup arasında önce tartışma, ardından da kavga çıktı. Kavga sırasında Yahya Kırlangıç, elindeki bıçağı düşürdü. Gasp girişiminde bulunan 5 genç, olay yerinden kaçmak istedi. İman Hamidi, yerdeki bıçağı alıp, kaçanların arkasından fırlattı. İman Hamidi'nin fırlattığı bıçak, Yahya Kırlangıç'ın sırtına saplandı. Sırtındaki bıçağı eliyle çıkaran Kırlangıç, çevredeki vatandaşlara, "Polise ve sağlık ekiplerine haber vermeyin. Ağabeyimi arayın gelip o beni hastaneye götürsün" dedi. Kırlangaç'ın arkadaşları da ağabeyini aradı. Kan kaybeden Kırlangıç, ağabeyi tarafından götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olayın ardından gasp girişiminde bulunduğu öne sürülen, Halil K., Serkan B., Kadir Ç. ve İsmail P. ile kavgaya karışan Suriyeli İmad Hamidi, Omar Azim ve Velid Nezir'i gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularında suçlarını itiraf eden şüpheliler adliyeye sevk edildi.

BABASI, 'GASPÇILAR ÖLDÜRDÜ' DEMİŞTİ

Dün öldürülen gencin cenazesini Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alan babası Ahmet Kırlangıç şöyle demişti:

"Oğlum mobilya imalathanesinde çalışıyordu, akşam eve dönerken 2 Suriyeli genç yolunu kesmiş. Cep telefonunu istemişler. O da vermek istemeyip, kaçmaya çalışınca arkasından yetişip sırtına bıçağı saplamışlar. Hastaneye kaldırıldı, ama kan kaybından vefat etti. Biz Suriyelilere evimizi açtık. Misafir ettik, onlara yüreğimizi açtık. Ama onlar bizim ciğerimizi yaktı."

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