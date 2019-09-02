Öldürülen Eymen, apartman görevlisine 'Annem kaldırıp yere fırlattı' demiş (4)

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ANNE VE SEVGİLİSİ TUTUKLANDI İzmir'in Buca ilçesinde, 5 yaşındaki Eymen Sadık Daruk'ın dövülerek öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen anne Mine Durak ve sevgilisi Serkan Erçetin tutuklandı. Ayrıca, olay kapsamında...
GÜVENLİK 02.09.2019, 20:37
ANNE VE SEVGİLİSİ TUTUKLANDI
İzmir'in Buca ilçesinde, 5 yaşındaki Eymen Sadık Daruk'ın dövülerek öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen anne Mine Durak ve sevgilisi Serkan Erçetin tutuklandı. Ayrıca, olay kapsamında gözlatına alınıp, adliyeye sevk edilen Erkan E. ise yurt dışına çıkış yasağı konularak, serbest bırakıldı.
Davut CAN / İZMİR, () -
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