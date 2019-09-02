Öldürülen Eymen, apartman görevlisine 'Annem kaldırıp yere fırlattı' demiş (3)
ANNENİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI İzmir'in Buca ilçesinde, oğlu Eymen Sadık D.'nin dövülerek, öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Mine D.'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Olayın 18 Ağustos'ta, Serkan E....
ANNENİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
İzmir'in Buca ilçesinde, oğlu Eymen Sadık D.'nin dövülerek, öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Mine D.'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Olayın 18 Ağustos'ta, Serkan E. ile beraber otomobille Çeşme'den İzmir'e döndükleri sırada, tesiste meydana geldiğini kaydeden anne Mine D.'nin şunları söylediği öğrenildi:
"Ben tuvalet ihtiyacı için otomobilden ayrıldım. Otomobilin uzağındayken, bağrışma sesleri duydum. Döndüğümde oğlum, hareketsiz yatıyordu. Onun öylece hareket etmeden yattığını görünce öldüğünü anladım. Serkan E.'ye, 'Nasıl oldu?' diye sordum. O da 'Ağlıyordu, susması için elimle ağzını kapattım. Bu hale geldi' dedi. Ben, Serkan E. beni tehdit ettiği için polise başvuramadım. Cesedi 2 gün boyunca otomobilde saklayıp, gömecek yer aradık. Sonunda da o çukura gömdük."
Davut CAN/İZMİR, ()
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0