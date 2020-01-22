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Öldürülen belediye başkanının eşi: İnşallah şehitlik bize de nasip olur derdi
GÜVENLİK 22.01.2020, 16:42
KONYA'da, bıçaklanarak öldürülen Doğanhisar İlçesi Belediye Başkanı İhsan Öztoklu'ya (42) 'Görev şehidi' unvanı verildi. Eşi Hanife Öztoklu, "Eşim melek gibi bir insandı. Mitinglerinde hep şehitlikten bahseder; 'Allah inşallah bize de nasip eder' derdi. Bununla ilgili rüyalar da görmüştü. Çocuklarım babalarından kalan bu unvanı gururla taşıyacak" dedi.
Cumhur İttifakı'nın adayı olarak girdiği 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, Doğanhisar Belediye Başkanı seçilen MHP'li İhsan Öztoklu, 24 Mayıs gecesi iki belediye çalışanıyla birlikte Başköy Mahallesi meydanına gitti. Meydanda, kendisine oy veren mahalle halkına teşekkür etmek isteyen Öztoklu, billboarda asılan kendi resmi ve adının olduğu, 'Haydi Bismillah Tüm Doğanhisarlı Hemşehrilerime Gönülden Teşekkürler' yazılı afişin yırtıldığını gördü. Bunun üzerine seçimde İYİ Parti'den aday olan Abdullah Koç, oğlu Abdurrahman Koç ve kardeşi Osman Koç ile tartıştı. İddiaya göre tartışma sırasında, belediye çalışanlarından Ümit Kalkan, afişi yırtanlara küfretti. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdurrahman Koç, Belediye Başkanı İhsan Öztoklu'ya bıçakla saldırdı. Göğsünden yaralanan Öztoklu, çağrılan ambulansla Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan Öztoklu, yaklaşık 3 saat sonra, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Abdurrahman Koç, babası Abdullah Koç ve amcası Osman Koç tutuklandı.
İNŞALLAH ŞEHİTLİK BİZEDE NASİP OLUR DERDİ
İhsan Öztoklu'nun ailesi ise, babalarına 'Görev Şehidi' unvanı verilmesi için müracaatta bulundu. İçişleri Bakanlığı oluruyla da Öztoklu'ya 'Görev Şehidi' unvanı verildi.
Acılarının halen daha taze olduğunu belirten acılı eş Hanife Öztoklu, "Eşim melek gibi bir insandı. Kimseyi kırmayan, vatanını, milletini çok seven biriydi. Mitinglerinde hep şehitlikten bahsederdi; 'Allah inşallah bize de nasip eder' derdi. Bununla ilgili üç rüya görmüştü. 5 ve 9 yaşında olan çocuklarımız var. Daha bu unvanı anlayabilecek yaşta değiller ama büyüdüklerinde babalarından kalan bu unvanı gururla taşıyacaklar. Babalarının nasıl bir insan olduğunu daha iyi anlayacaklar. Bizim acımız halen daha taze" diye konuştu.
Cumhur İttifakı'nın adayı olarak girdiği 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, Doğanhisar Belediye Başkanı seçilen MHP'li İhsan Öztoklu, 24 Mayıs gecesi iki belediye çalışanıyla birlikte Başköy Mahallesi meydanına gitti. Meydanda, kendisine oy veren mahalle halkına teşekkür etmek isteyen Öztoklu, billboarda asılan kendi resmi ve adının olduğu, 'Haydi Bismillah Tüm Doğanhisarlı Hemşehrilerime Gönülden Teşekkürler' yazılı afişin yırtıldığını gördü. Bunun üzerine seçimde İYİ Parti'den aday olan Abdullah Koç, oğlu Abdurrahman Koç ve kardeşi Osman Koç ile tartıştı. İddiaya göre tartışma sırasında, belediye çalışanlarından Ümit Kalkan, afişi yırtanlara küfretti. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdurrahman Koç, Belediye Başkanı İhsan Öztoklu'ya bıçakla saldırdı. Göğsünden yaralanan Öztoklu, çağrılan ambulansla Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan Öztoklu, yaklaşık 3 saat sonra, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Abdurrahman Koç, babası Abdullah Koç ve amcası Osman Koç tutuklandı.
İNŞALLAH ŞEHİTLİK BİZEDE NASİP OLUR DERDİ
İhsan Öztoklu'nun ailesi ise, babalarına 'Görev Şehidi' unvanı verilmesi için müracaatta bulundu. İçişleri Bakanlığı oluruyla da Öztoklu'ya 'Görev Şehidi' unvanı verildi.
Acılarının halen daha taze olduğunu belirten acılı eş Hanife Öztoklu, "Eşim melek gibi bir insandı. Kimseyi kırmayan, vatanını, milletini çok seven biriydi. Mitinglerinde hep şehitlikten bahsederdi; 'Allah inşallah bize de nasip eder' derdi. Bununla ilgili üç rüya görmüştü. 5 ve 9 yaşında olan çocuklarımız var. Daha bu unvanı anlayabilecek yaşta değiller ama büyüdüklerinde babalarından kalan bu unvanı gururla taşıyacaklar. Babalarının nasıl bir insan olduğunu daha iyi anlayacaklar. Bizim acımız halen daha taze" diye konuştu.
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