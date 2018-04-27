Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye sert yanıt!
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye sert yanıt!
Bahçeli'den 'olaylı derbi' yorumu
Bahçeli'den 'olaylı derbi' yorumu
Rusya Savunma Bakanı: ABD ve müttefikleri terör güçlerini kullanıyor
ABD ve müttefikleri terör güçlerini...
PİYASALAR - Küresel gelişmelerle dolar 4.10 lirada
Dolar yine rekor kırdı

Öldürülen bar işletmecisi toprağa verildi

MERSİN’in Tarsus ilçesinde, yanında çalışan Mesut S. tarafından önce bıçaklanıp ardından kolları ve başı kesilerek öldürüldüğü ileri sürülen bar işletmecisi İbrahim Ateş'in (46) cenazesi toprağa verildi. Kızılmurat Mahallesi...

Öldürülen bar işletmecisi toprağa verildi
MERSİN’in Tarsus ilçesinde, yanında çalışan Mesut S. tarafından önce bıçaklanıp ardından kolları ve başı kesilerek öldürüldüğü ileri sürülen bar işletmecisi İbrahim Ateş'in (46) cenazesi toprağa verildi.
Kızılmurat Mahallesi Barlar Sokağı’nda öldürülen İbrahim Ateş’in cenazesi ailesi tarafından Adana Adli Tıp Morgu’ndan alındıktan sonra evine getirildi. Helallik alındıktan sonra Şehir Mezarlığı’na götürülen Ateş'in cenazesi, ailesi ve arkadaşlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.
Bu arada Ateş'in katil zanlısı olarak Adana’da gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen Mesut S.’nin de sorgusu sürüyor.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314