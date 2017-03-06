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Öldürülen balıkçının katil zanlısı ortağı çıktı

Tufan HAMARAT/İZMİR, ()-İZMİR'in Konak İlçesi'ndeki bir evde bıçaklanarak öldürülmüş bulunan 35 yaşındaki Kenan Karadoğan'ın katil zanlısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan ortağı ve zaman zaman da aynı evi paylaştığı...

Öldürülen balıkçının katil zanlısı ortağı çıktı

Tufan HAMARAT/İZMİR, ()-İZMİR'in Konak İlçesi'ndeki bir evde bıçaklanarak öldürülmüş bulunan 35 yaşındaki Kenan Karadoğan'ın katil zanlısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan ortağı ve zaman zaman da aynı evi paylaştığı arkadaşı, 29 yaşındaki E.T., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Semt pazarlarında balıkçı tezgahı açtıkları belirtilen 2 arkadaşın aralarının, Karadoğan'ın farklı kişilere balık satması nedeniyle açıldığı öne sürüldü.
Olay, Zafertepe Mahallesi 611 Sokak'taki bir evde dün meydana geldi. Balıkçılık yaparak geçimini sağlayan ve bekar olan Kenan Karadoğan, ailesiyle oturduğu evden dün gece saatlerinde ayrıldı. İddiaya göre Karadoğan, zaman zaman kaldığı olayın yaşandığı 611 Sokak'taki eve geldi. Sabah ağabeyinin cep telefonuna cevap vermemesi üzerine durumdan şüphelenen Halil Karadoğan, bu eve gittiğinde, ağabeyini kanlar içinde buldu. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, vücudunun birçok yerinde bıçak yarası bulunan Karadoğan'ın öldüğünü belirledi.
ORTAĞI GÖZALTINA ALINDI
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı olarak, Karadoğan'ın ortağı ve zaman zaman olayın yaşadığı evde birlikte kaldığı E.T.'yi gözaltına aldı. Katil zanlısının ilk ifadesinde, semt pazarlarında balıkçı tezgahı açtığı Karadoğan'ın, farklı kişilerle de balık ticareti yapmaya başladığını, bu nedenle aralarının açıldığını, olay gecesi alkol aldıklarını bir süre sonra tartışmanın çıktığını, öfkesine hakim olamayıp Karadoğan'ı bıçakladığını söylediği ifade edildi.

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