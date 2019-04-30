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Öldürülen amatör boksör, demir çubukla dövülmüş

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde amatör boksör Cüneyt Seyhan'ın(35), ormanlık alanda otomobilinin arka koltuğunda ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan arkadaşları Savaş O. ve Birhan D., adliyeye sevk edildi. Birhan D. jandarmada verdiği...

Öldürülen amatör boksör, demir çubukla dövülmüş
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde amatör boksör Cüneyt Seyhan'ın(35), ormanlık alanda otomobilinin arka koltuğunda ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan arkadaşları Savaş O. ve Birhan D., adliyeye sevk edildi. Birhan D. jandarmada verdiği ifadede, Seyhan'a demir çubukla vurulduğunu belirterek, "Ben Savaş’a ‘artık vurmayalım ölecek’ dedim. Daha sonra Savaş, Cüneyt’i aracına bindirdi. Ormanlık alana geldik ve araçta bırakıp ayrıldık” dedi.
Amatör boksör Cüneyt Seyhan, dün sabah saatlerinde Ereğli'ye bağlı Çiğdemli köyü mevkiindeki ormanlık alanda park halinde bulunan otomobilinin arka koltuğunda ölü bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı, Cüneyt Seyhan'ın vücudunun birçok yerinde darp izleri olması nedeniyle, dövülerek öldürülmüş olabileceği şüphesiyle soruşturma başlattı. Cüneyt Seyhan'ın, olaydan önceki gece birlikte alkol aldıkları arkadaşları Birhan D., Önder T. ve Savaş O., gözaltına alındı. Önder T., ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğer 2 kişi jandarmadaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
DEMİR ÇUBUKLA DÖVMÜŞLER
Cüneyt Seyhan, hastanede yapılan otopsinin ardından ilçeye bağlı Sofular köyünde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Jandarmada ifadesi alınan Birhan D.’nin, birlikte alkol aldıkları arkadaşı Cüneyt Seyhan ile aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü anlattı. Bu sırada Savaş O.’nun eline aldığı demir çubuk ile Cüneyt Seyhan’a vurduğunu anlatan Birhan D., “Ben Savaş’a ‘artık vurmayalım ölecek’ dedim. Daha sonra Savaş, Cüneyt’i aracına bindirdi. Ormanlık alana geldik ve araçta bırakıp ayrıldık” dediği öğrenildi.
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