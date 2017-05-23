Öldürmeye teşebbüs ettiği sevgilisinden mahkemede özür diledi

SAMSUN'da eski kadın arkadaşı 40 yaşındaki E.Ö.'yü 'Öldürmeye teşebbüs' ettiği iddiasıyla tutuklanan 35 yaşındaki Erol Candan'ın yargılanmasına başlandı. Eski arkadaşını 4 yerinden bıçaklayan sanık, "Öldürmek amacım yoktu. hanımefendiden özür dilerim" dedi.Olay, 5 ay önce İlkadım İlçesi'nde meydana geldi. Gazi Devlet Hastanesi santralinde çalışan E.Ö.'nün işyerinde çalışırken yanına eski erkek arkadaşı Erol Candan geldi. E.Ö.'nün başka bir erkekle arkadaş olduğunu öğrenen Erol Candan ile aralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında bıçağı çıkaran şüpheli, genç kadını karın boşluğundan 2 ve sol bacağından 2 olmak üzere 4 yerinden bıçakla ağır yaraladı. Şüpheli hastanede yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı kadın ise, tedavi altına alındı. Polise ifade veren şüpheli, "Başka bir erkekle ilişkisi olduğunu öğrendim. Bu nedenle yanına konuşmaya gittim. Sonra bu olay meydana geldi" dedi. Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Erol Candan tutuklandı.Samsun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Erol Candan'ın yargılanmasına bugün başlandı. Mahkeme heyetine ifade veren tututuklu sanık, şöyle dedi:"E.Ö. ile birlikte olmaya başladık. Bir süre sonra daha önce birlikte olduğu erkek arkadaşı ile görüştüğünü öğrendim. Hastanede beklerken E.Ö.'yü gördüm, beni görünce geri döndü. Yanına gittim, bana küfür etmeye başladı. Sinirlendim bıçağımı çıkarıp ayaklarına saplamak istedim, ancak eğilince karnına isabet etti. Bıçağı kaç kez salladım bilmiyorum. Öldürmek amacım yoktu. Hanımefendiden özür diliyorum."Mahkeme heyeti tutuklu sanığın avukatının son savunmasını hazırlaması için duruşmayı erteleyip sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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