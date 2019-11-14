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Öldürdüğü kuzeninin adına, ailesine mektup göndermiş

KONYA'nın Akşehir ilçesinde 9 yıl önce ortadan kaybolan kuzeni Zehra Özkan'ı (34), 14 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıkan Ramazan Çınar(43), olay yerinde cinayeti nasıl işlediğini anlattı. Çınar, Zehra Özkan'ın kayıp...

GÜVENLİK 14.11.2019, 10:04
KONYA'nın Akşehir ilçesinde 9 yıl önce ortadan kaybolan kuzeni Zehra Özkan'ı (34), 14 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıkan Ramazan Çınar(43), olay yerinde cinayeti nasıl işlediğini anlattı. Çınar, Zehra Özkan'ın kayıp olduğu dönemde, kendi adıyla ailesine gelen, "Ben iyiyim. Beni merak etmeyin. Köyde adım çıktığı için ve herkes beni konuştuğu için oradan uzaklaştım. Birini buldum, onunla evleneceğim" diye ifadeler bulunan 

3 mektubu da kendisinin gönderdiğini itiraf etti.   

Akşehir'in daha önce belde statüsünde olan Ortaköy Mahallesi'nde, eşinden boşandıktan sonra anne- babasıyla yaşayan 2 çocuk annesi Zehra Özkan, 2010 yılının Temmuz ayında, evden gezmeye gitti. Ancak bir daha dönmedi. Aile, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan tüm aramalara rağmen Özkan'ın izine rastlanamadı.

7 ay önce Özkan'ın bulunmasıyla ilgili çalışma savcılık kararıyla polise devredildi. Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri özel ekip kurdu. O dönem Akşehir'e yakın olan Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Akar mevkiindeki ormanlık alanda, yabani hayvanlar tarafından parçalandığı için tanınmayacak halde olan bir kadın cesedi bulunduğu belirlendi.

Cesedin, Zehra Özkan'a ait olabileceği ihtimali üzerine çalışmalar bu yönde yoğunlaştırıldı. Polis, daha önce 2 kez boşanan Zehra Özkan'ın, o dönem evli olan teyzesinin oğlu Ramazan Çınar ile gönül ilişkisi olduğunu belirledi. Çınar'ın kadın cesedinin bulunduğu bölgeye gelip gittiğini saptadı. Ardından Çınar'ı teknik ve fiziki takibe aldı. 

Yapılan çalışmalar sonucunda Çınar, geçen salı günü gözaltına alındı. Kuzeni Zehra Özkan'ı öldürdüğünü itiraf eden Çınar, ''Zehra iki kez evlenip boşanmıştı. İlişkimiz vardı. Zehra'yı alıp Antalya'ya götürdüm. Orada bir gün kaldıktan sonra bir akrabamızın evine götürdüm. Ailesi kayıp başvurusunda bulunmuş. Benden şüphelenmemeleri için Akşehir-Antalya arasında sürekli gidip geldim. Beş gün sonra Zehra'yı ailesinin yanına götürmek için yola çıktım. Zehra, 'Beni eve götürme, dönmek istemiyorum, artık evlenelim' dedi. Ben de evli ve çocuklarım olduğumu, bunun için zaman gerektiğini söyledim. Ancak Zehra'yı ikna edemedim. Aramızda tartışma çıktı. Zehra'yı bıçakladım" dedi.

ŞUURUMU KAYBETMİŞİM

Ramazan Çınar, dün yer tespiti için kuzenini öldürdüğü Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Akar mevkisindeki araziye götürüldü. Kuzenini öldürdüğü yeri polislere gösteren Çınar, olayın şuurunu kaybetmesi sonucu yaşandığını öne sürdü. Ramazan Çınar, "Bana, 'Karından boşanacaksın, çocuklarını bırakacaksın. Beni alacaksın' dedi. Buraya gelmemizi Zehra istedi. Buraya daha önce hiç gelmemiştim. Buraya gelip, 15-20 dakika oturduk. Zehra'yı ikna etmeye çalıştım. 'Bak güzelim böyle olmaz. Senin de benim de küçük çocuklarımız var' dedim. 'Beni mecbur alacaksın. Gerekirse evine gelip otururum' dedi. Ben ayağa kalktım. Gömleğimi çekip, yırttı. 'Beni almazsan seni köye rezil ederim' dedi. Bu sözden sonra şuurumu kaybetmişim. Cebimde bıçak vardı. Onu çıkardım ve sapladım. Bıçağı iki ya da üç kez sapladığımı hatırlıyorum. Gerisini hatırlamıyorum" diye konuştu.

ÖLMESEYDİ HASTANEYE GÖTÜRÜRDÜM

Kendisine geldiğinde Zehra Özkan'ın öldüğünü fark ettiğini ifade eden Ramazan Çınar, "Zehra kanlar içinde yatıyordu. Niye böyle yaptım diye, ona sarılıp, ağladım. Nabzına baktım, kalp atışına baktım. Yaşıyorsa hastaneye götürecektim ama ölmüştü. Korkup, bırakıp gittim. Hiç kimseye olayla ilgili bir şey anlatmadım. Zehra'nın eşyalarını kimseye görünmeden eve getirip, yaktım. Zehra sinirli bir insandı. Söylediğini de yapabilecek bir kişiydi" dedi.

AİLESİNE  MEKTUBU GÖNDERMİŞ

Ramazan Çınar, Zehra Özkan'ın kayıp olarak aranmaya başlanmasından sonra, ailesine genç kadının adıyla gelen 3 mektubu da kendisinin gönderdiğini ifade etti. Birer ay arayla gönderdiği mektuplarda, ''Ben iyiyim. Beni merak etmeyin. Köyde adım çıktığı için ve herkes beni konuştuğu için oradan uzaklaştım. Birini buldum, onunla evleneceğim" yazdığını kaydeden Çınar, "Zehra'nın ailesine mektupları da ben gönderdim. İkisini Konya'dan, birini Ankara'dan yolladım. Zehra'nın ailesi bir programa katılmıştı. Orada yazıların Zehra'ya ait olmadığı söylenmişti. Ondan sonra göndermeyi bıraktım" diye konuştu.

Ramazan Çınar, bu sabah adliyeye sevk edildi.

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