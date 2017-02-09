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Öldürdüğü arkadaşını tacizle suçladı

ANTALYA'da aynı evde kaldığı iş arkadaşı 46 yaşındaki Ünal Duran'ı av tüfeğiyle öldürmek suçundan yargılanan 26 yaşındaki Rifat Çınar, Duran'ın kendisine cinsel istismar girişiminde bulunduğunu öne sürdü. Döşemeltı...

Öldürdüğü arkadaşını tacizle suçladı
ANTALYA'da aynı evde kaldığı iş arkadaşı 46 yaşındaki Ünal Duran'ı av tüfeğiyle öldürmek suçundan yargılanan 26 yaşındaki Rifat Çınar, Duran'ın kendisine cinsel istismar girişiminde bulunduğunu öne sürdü.
Döşemeltı İlçesi'nde aynı evi paylaşan inşaat işçisi Ünal Duran ile Rifat Çınar arasında tartışma çıktı. Rifat Çınar, geçen 29 Haziran sabahı içinde Ünal Duran'ın da bulunduğu inşaat işçilerini taşıyan aracı durdurup tüfeğiyle ateş etti. Açılan ateşle Ünal Duran öldü.  Olaydan sonra yakalanan Rifat Çınar hakkında Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı.
Rifat Çınar savunmasında, aynı evde kaldığı Ünal Duran'ın geceleri yanına gelip kendisine cinsel istismarda bulunmaya çalıştığını iddia etti. Çınar olaydan dolayı üzgün ve pişman olduğunu söyledi. Öldürülen Ünal Duran'ın yakınları ise sanığın işlediği cinayetin cezasını hafifletebilmek için yalan söylediğini belirtti. Dava eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

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