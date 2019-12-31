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Okulun kalorifer dairesinde yangın
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde okulun kalorifer dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay, öğle saatlerinde Atmalı köyünde bulunan Atmalı İlkokulu'nda meydana geldi. Okulun kalorifer...
GÜVENLİK 31.12.2019, 12:58
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde okulun kalorifer dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, öğle saatlerinde Atmalı köyünde bulunan Atmalı İlkokulu'nda meydana geldi. Okulun kalorifer dairesinde dumanlar yükseldiğini gören görevliler durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından okulda bulunan öğrenciler tahliye edildi. Kalorifer dairesinde çıkan yangın ise itfaiye erleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Olay, öğle saatlerinde Atmalı köyünde bulunan Atmalı İlkokulu'nda meydana geldi. Okulun kalorifer dairesinde dumanlar yükseldiğini gören görevliler durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından okulda bulunan öğrenciler tahliye edildi. Kalorifer dairesinde çıkan yangın ise itfaiye erleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
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