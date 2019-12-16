Okulun çatısı yandı, öğrenciler tahliye edildi (2)

EĞİTİME 1 HAFTA ARA

Sakarya Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Erenler ilçesindeki çatısı yanan Akşemsettin İlkokulu ve Ortokulu'nda okuyan öğrenciler ile görevli öğretmenler için eğitime 1 hafta ara verileceğini açıkladı. Durmuş, "Okulumuzda 182 öğrenci, 10 öğretmen var. Öğrencilerimizin tamamı, önümüzdeki hafta Büyükesence Okulu'nda eğitim görecek. Bu hafta eğitime ara verecekler" dedi.



