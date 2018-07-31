Okulun çatısı izolasyon çalışmasında yandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, () - AYDIN'ın Efeler ilçesindeki ortaokulun çatısında, izolasyon çalışması yapılırken, yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla söndürülürken, çatı ise kül oldu.

Umurlu Mahallesi'ndeki Cavit Başlık Ortaokulu'nun çatısında, izolasyon çalışması yapılırken, saat 13.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, çatıyı kaplarken, işçiler ve çevredekiler de itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine mahalleye 5 itfaiye aracıyla ekip gönderildi. Ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmayla yangını söndürdü. İtfaiye ekipleri, yangın sırasında izolasyon çalışmasında kullanılan mutfak tüpünü dışarı çıkarıp, tehlikenin büyümesini önledi. Yangın sonucu çatı, kullanılmaz hale geldi. Olay yerine gelen İl Milli Eğitim Müdür Bilal Yılmaz Çandıroğlu ve Efeler ilçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özmen, okulda inceleme yaptı. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Yangın sırasında okulun çevresinde bulunan Aynur Sakarya, "İşçilerin çalıştığı sırada yangın bir anda patlamayla çıktı. Çok korktuk. Kısa sürede çatıyı alevler sardı" dedi.

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