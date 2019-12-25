Okullardan hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), ()- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, son bir ay içinde bir ilkokul ve iki ortaokuldan hırsızlık yaptığı belirlenen Ç.İ. (19), tutuklandı. Şüphenin okullardan çaldığı 6 dizüstü bilgisayar ile 1 cep telefonunu...
Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), ()- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, son bir ay içinde bir ilkokul ve iki ortaokuldan hırsızlık yaptığı belirlenen Ç.İ. (19), tutuklandı. Şüphenin okullardan çaldığı 6 dizüstü bilgisayar ile 1 cep telefonunu satın aldığı belirlenen kişi de gözaltına alındı.
Nazilli'de son bir ay içinde Atatürk ve 5 Eylül ortaokullarından birer kez, Yavuz Selim İlkokulu'ndan ise 2 kez hırsızlık yapıldı. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, okullardan toplam 4 bin 100 lira para, 6 dizüstü bilgisayar ve 1 cep telefonu çalan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Geceleri yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili polis, okulların bulunduğu güzergahlardaki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Şüphelinin Ç.İ. olduğu belirlendi. Ç.İ., 23 Aralık günü evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Polisin yaptığı araştırmada, Ç.İ.'nin okullardan çaldığı diz üstü bilgisayarlar ile cep telefonu A.B.'ye sattığını belirledi. A.B. de gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 'hırsızlık' suçundan adliyeye sevk edilen Ç.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hakkında hırsızlık malı satın almak suçunda işlem yapılan A.B.'nin ise polisteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.
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